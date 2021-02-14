شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 ألقاب لكأس مصر فى خزينة الاتحاد السكندرى قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الاتحاد السكندرى نظيره النجوم فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر فى مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للدورى، فيما يبحث النجوم عن مفاجأة باستكمال مشواره بالكأس .

الاتحاد السكندرى، الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا فى المسابقة بعد الأهلى والزمالك، يسعى لعبور موقعة النجوم المنافس فى الدرجة الثانية بعيداً عن المفاجآت المعروفة عن بطولة الكأس.

من جهته طالب حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه بتوخى الحذر من فريق النجوم والسعى لحسم المباراة مبكراً للهروب من دوامة مفاجآت كأس مصر، ويستمر غياب رزاق سيسيه عن زعيم الثغر بسبب الإيقاف مباراتين من اتحاد الكرة بعد طرده فى مواجهة الزمالك بالجولة قبل الأخيرة للدوري.

زعيم الثغر أحد الفرق الثلاثة عشر التى شاركت فى النسخة الأولى لمسابقة كأس مصر عام "1922"، ينتظر اللقب السابع لكأس مصر فى تاريخه بعد غياب طال 45 عاماً منذ فوزه على الأهلى عام 1976 بهدف طلعت يوسف الشهير .

نجح زعيم الثغر أن يصبح أول فريق يهزم الأهلى ويخرجه من مسابقة كأس مصر فى "24 مارس 1922" فى مباراة الإعادة.

كما أصبح الاتحاد السكندرى ثانى فريق يصل للمباراة النهائية بعد فوزه على العباسية " 7 إبريل 1922".

تلقى أول هزيمة له أمام الزمالك فى النهائى "21 أبريل 1922" بخماسية دون رد.

لم يكتف الاتحاد بكونه أول من أخرج الأهلى، بل أصبح أيضا أول من يقصى حامل اللقب، وكذلك القطب الثانى للكرة المصرية نادى الزمالك من الدور الأول "1923" بعدما ألحق بالمختلط أول هزيمة فى كأس مصر بهدفين مقابل هدف فى مباراة الأعادة "18 فبراير 1923"، وكانت المباراة الأولى أنتهت بهدف لكل فريق.

حافظ الاتحاد على لقب الوصيف رغم عدم خسارته المباراة النهائية حيث تغلب على السكة بهدف دون رد فى لقاء تحديد صاحب المركز الثانى"15 أبريل 1923".

وصل الاتحاد للمباراة النهائية "14" مرة، توج باللقب فى "6" بطولات.

الأولى فى النسخة الخامسة "1926" على حساب الأهلى حامل لقب النسختين الثالثة والرابعة فى مباراة الإعادة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء المبارة الأولى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

واللقب الثانى بعد "10" سنوات بالفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف عام "1936".

اللقب الثالث عام "1948" على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكرر نفس الإنجاز عام "1963" وحول تأخره أمام الزمالك حامل اللقب بهدفين إلى فوز بثلاثية سجل أحمد صالح هدفين، رد بهم زعيم الثغر اعتباره.

اللقب الخامس عام "1973" على حساب الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الأعادة، وكانت المباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبى,

وأخر ألقابه كان عام "1976" على حساب الأهلى أيضا بهدف دون رد سجله طلعت يوسف.

بينما جاء وصيفا "9" مرات أعوام "1922" أمام الزمالك "0-5"، و "1923" بعد فوزه على السكة، وعام "1925" خسر أمام الأهلى "0-3" فى مباراة الإعادة.

عام "1929" خسر أمام الترسانة "0-1" فى مباراة الإعادة، وفى الموسم التالى خسر أمام الأهلى بهدفين دون رد.

عام "1955" وخسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، وعام "1962" بخمسة أهداف مقابل هدف، وعام "1988" بهدف طارق يحيى.

عام "2005" خسر أمام إنبى بهدف دون رد سجله مجدى عبدالعاطى فى الوقت الإضافى.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلى هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام النجوم مكونا من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد الصباحى، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".