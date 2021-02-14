كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز وراسينج كلوب فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، مباراة قوية عندما يلتقى راسينج كلوب أبيدجان فى مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير الجارى بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة.

س: متى وصلت بعثة بيراميدز إلى كوت ديفوار؟

ج: وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى أبيدجان مساء الجمعة، وحصل اللاعبون على راحة بسبب الرحلة الشاقة التى استغرقت ما يقرب من 8 ساعات طيران بالطائرة الخاصة التى وفرتها إدارة النادي من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق، وكان فى استقبل بعثة بيراميدز معالي السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار، واستقبل معالي السفير البعثة في المطار، ورحب بالمهندس ممدوح عيد رئيس البعثة وكافة أعضاء الفريق، حيث رافقه السيد محمد الدرديري السكرتير الثاني لسفارة مصر في كوت ديفوار.

س: هل يعانى بيراميدز من غيابات فى مباراة اليوم؟

ج: يعانى فريق بيراميدز من كثرة الإصابات والغيابات قبل مواجهة راسينج كلوب، ويغيب عن الفريق أحمد الشناوى والمهدى سليمان، وعبد الله بكرى، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وأحمد فتحى، وأحمد الشيخ، ودييجو رلان، وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة، خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس.

س: ماذا عن المناخ فى كوت ديفوار قبل المباراة؟

ج: أوضح أروابارينا مدرب بيراميدز أن مناخ أبيدجان استوائي والرطوبة مرتفعة ومع توقعات سقوط أمطار اليوم تكون الأمور أكثر صعوبة، مؤكدا أن الوضع مختلف عن اللعب في مصر مع وجود تحديات أمام الفريق في مثل هذه الأجواء، مشيرا إلى أن الأمطار وسقوطها سيجعل من نقل الكرة صعبا وبطيئا خلال المباراة.وعن ملعب إيبمبي الذي تقام عليه المباراة، قال مدرب فريق بيراميدز إنه بشكل عام ملعب رائع، ولكن أرضيته فيها بعض المشاكل في أجزاء منها غير مستوية، كما أن نجيلته ثقيلة مثل بعض ملاعب البرازيل، وحركة الكرة ستكون بطيئة عليها، كما أن سقوط الأمطار المتوقع سيجعل الحركة أكثر صعوبة، مشددا على أنه طالب اللاعبين بالتركيز في هذه التفاصيل في التمرير والتعامل مع الكرة خلال اللقاء.

س: ما هى هوية طاقم الحكام فى المباراة؟

ج: اختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام من نيجيريا ليدير المباراة، ويقوده الحكم كوادري أديمبي، ويعاونه صامويل بوادوتاكام، المساعد الأول، وسيليستين إيفوسا، المساعد الثاني، وجوزيف أودي، الحكم الرابع، ويراقب المباراة، سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو، والمراقب الطبي، سيرجي سيريل من كوت ديفوار.

س: هل ستذاع المباراة؟

ج: تقدمت بعثة نادي بيراميدز باعتراض وشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تصرفات مسئولي راسينج كلوب ورفضهم القاطع بث المباراة أو تصويرها، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام. كما أبدى النادي تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسئول عن كل شيء لعدم وصول المراقب ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.