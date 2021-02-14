شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى بقميص نادى الحامول منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة نادرة لمحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى سن صغيرة، حيث ظهر الحارس يرتدى زى حراس المرمى بنادى الحامول الذى شهد بداية اللاعب الكروية، قبل أن ينتقل إلى النادى الأهلى.



الشناوى

محمد الشناوي من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ وانتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح الحارس الأول فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

كما يعد محمد الشناوى من كنوز الأهلى خاصة أنه يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق محطماً الأرقام القياسية فى تاريخ الكرة المصرية فى الـ"كلين شيت" متتالى بالإيجبشيان ليج، وبفاصل من تصديات لا تنسى وركلات جزاء حاسمة منحت الاهلى دورى الابطال الافريقى التاسع فى تاريخه ليبقى أهم لاعب فى تشكيلة الفراعنة والمارد الأحمر وفرس الرهان الرابح دائماً.

وقدم الشناوى مستويات مميزة للغاية مع الأهلي، وساهم فى تتويج الأحمر بكل البطولات كان أبرزها قيادة الأهلى للفوز بكأس مصر بركلات الترجيح على حساب طلائع الجيش فى المباراة النهائية.

وتوج الشناوى مع الأهلى ببطولة الدورى 5 مرات على مدار تاريخه، كان أولها فى موسم 2007 / 2008 عندما كان حارسا ناشئا مع الأحمر وشارك فى مباراة وحيدة، كما قاد الفريق الأحمر بعد عودته للفوز بـ4 بطولات مواسم 2016 / 2017، 2017 / 2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020

كما فاز محمد الشناوى بكأس مصر مرتين أعوام 2017 و2020، وتوج بالسوبر المحلى مرتين مواسم 2017 / 2018و2018 / 2019.

أحد أبرز إنجازات الشناوى كان قيادته للأهلى لإستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى والغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، بالفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير.