الأهلى يهنئ جماهيره بعيد الحب بـ"قبلة" لــ قفشة

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، الذى يوافق اليوم على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة لمحمد مجدي قفشة، وهو يهدى قبلة على الهواء للجماهير الحمراء، وكتبت عبارة "عيد حب سعيد"، وسرعان ما شاركت جماهير المارد الأحمر في التعليقات على تهنئة النادي الاهلى التي نشرتها عبر حسابها بموقع فيس بوك.

ويستأنف الأهلى تدريباته فى الثالثة عصر اليوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، كشف الجنوب أفريقى كيفين جونسو، المدرب العام فى الجهاز الفنى للأهلي، أن بيتسو موسيمانى أعاد الأهلى للطريق الصحيح، موضحا أن الخسارة فى مباراة البايرن بنصف نهائى كاس العالم للأندية فجرت غضب اللاعبين.

وقال جونسون، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس، "مباراة الدحيل كانت الأهم بالنسبة لنا، وتم إعداد اللاعبين لها مبكرا وبشكل جيد، وتدربنا على ركلات الترجيح بشكل جيد قبل مباراة بالميراس والبايرن والدحيل".

وتابع المدرب العام للأهلي: "مباراتنا أمام بايرن ميونخ أثبتت أن الأهلى يستطيع أن يلعب ضد كافة المستويات، وكنا غير محظوظين فى الهدفين اللذين سكنا مرمى الشناوى أمام البايرن فيما عدا ذلك كنا جيدين".