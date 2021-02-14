شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يغيب عن الأهلي 10 أيام بسبب إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غياب صلاح محسن مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة عشر أيام، وقال طبيب الأهلى، "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ويبدأ تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

ويستأنف الأهلى تدريباته فى الثالثة عصر اليوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، كشف الجنوب أفريقى كيفين جونسو، المدرب العام فى الجهاز الفنى للأهلي، أن بيتسو موسيمانى أعاد الأهلى للطريق الصحيح، موضحا أن الخسارة فى مباراة البايرن بنصف نهائى كاس العالم للأندية فجرت غضب اللاعبين.

وقال جونسون، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس، "مباراة الدحيل كانت الأهم بالنسبة لنا، وتم إعداد اللاعبين لها مبكرا وبشكل جيد، وتدربنا على ركلات الترجيح بشكل جيد قبل مباراة بالميراس والبايرن والدحيل".

وتابع المدرب العام للأهلي: "مباراتنا أمام بايرن ميونخ أثبتت أن الأهلى يستطيع أن يلعب ضد كافة المستويات، وكنا غير محظوظين فى الهدفين اللذين سكنا مرمى الشناوى أمام البايرن فيما عدا ذلك كنا جيدين".

واستطرد جونسون: "تميزنا بشجاعة كافية امام البايرن ولا نقبل توصيف أدائنا امام بطل أوروبا بـ"الجبان"، ولاعبنا محمد هانى قدم مباراة فنية مميزة أمام البايرن وجعل كومان غير مرتاح طوال اللقاء".