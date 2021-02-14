شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن موعد وحكام مباراة إياب بيراميدز وراسينج كلوب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان، والتى تقام فى القاهرة يوم 21 فبراير الجاري، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

يذكر أن بيراميدز يخوض في السادسة مساء اليوم الأحد مباراة الذهاب أمام راسينج باستاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية أمام راسينج كلوب.