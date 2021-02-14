شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن موعد وحكام مباراة إياب بيراميدز وراسينج كلوب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان، والتى تقام فى القاهرة يوم 21 فبراير الجاري، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.
يذكر أن بيراميدز يخوض في السادسة مساء اليوم الأحد مباراة الذهاب أمام راسينج باستاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية أمام راسينج كلوب.
ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الإصابات والغيابات قبل مواجهة راسينج كلوب، ويغيب عن الفريق أحمد الشناوى والمهدى سليمان، وعبد الله بكرى، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وأحمد فتحى، وأحمد الشيخ، ودييجو رلان، وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة، خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس.
واختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام من نيجيريا ليدير المباراة، ويقوده الحكم كوادري أديمبي، ويعاونه صامويل بوادوتاكام، المساعد الأول، وسيليستين إيفوسا، المساعد الثاني، وجوزيف أودي، الحكم الرابع، ويراقب المباراة، سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو، والمراقب الطبي، سيرجي سيريل من كوت ديفوار.