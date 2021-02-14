بيراميدز: نواجه سابقة تاريخية "غير مفهومة" في كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أبدى بيراميدز اعتراضه على إقامة مباراته ضد مضيفه راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.

وقال بيراميدز عبر مركزه الإعلامي: "في واحدة من عجائب المباريات القارية في الكونفدرالية، ستقام مباراة راسينج كلوب أبيدجان بدون مراقب للقاء أو منسق عام".

وأضاف: "ستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية".

وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين (طالع التفاصيل).

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء اليوم الأحد بملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 32 فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.