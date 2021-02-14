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بالفيديو.. رأسية مصطفي النارية تخترق ثلوج اسطنبول وتساهم في هدف لجالاتا سراي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

في أجواء ثلجية خانقة تمكن مصطفي محمد نجم فريق جالاتا سراي التركي من اختراق الأجواء الباردة في ستاد تورك تيليكوم آرينا برأسية نارية ساعد بها فريقه في التقدم على قاسم باشا.

ووسط درجة حراراة 0 مئوية ورطوبة 92% بحسب موقع accuweathe ارتقى مصطفي محمد ولعب قذيفة رأسية تصدى لها حارس قاسم باشا بصعوبة بالغة لتتهادي إلى كريم أكتورك أوغلو الذي اوعدعها بكل سهولة مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

ويتقدم جالاتا سراي على قاسم باشا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام في إطار مباريات الاسبوع الـ 25 من الدوري التركي,

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن فبربخشة المتصدر والذي لعب مباراة الأسبوع الـ 25.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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