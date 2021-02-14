بالأرقام.. نتائج الأهلي والزمالك تدعم بيراميدز قبل مواجهته الإيفوارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض بيراميدز مواجهة إيفوارية جديدة للأندية المصرية خلال المسابقات الإفريقية حين يواجه راسينج كلوب أبيدجان بطل كوت ديفوار في البطولة الكونفدرالية 2020/2021.

وتقام المباراة على ملعب إستاد إيبمبي في ذهاب دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل 21 فبراير الجاري.

وواجهت الأندية المصرية نظيرتها الإيفوارية في 48 مباراة في البطولات الإفريقية، لتحقق الأندية المصرية 22 انتصارا، مقابل تلقيها الهزيمة في 15 مباراة، فيما حسم التعادل 11 لقاء.

ويعد الأهلي بطل إفريقيا أكثر الأندية المصرية مواجهةً مع فرق كوت ديفوار، ويليه الزمالك وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال، بالإضافة إلى أندية الإسماعيلي، المقاولون وإنبي.

ولم يسبق لبيراميدز مواجهة أي فريق إيفواري، حيث كان أول ظهور للفريق الوليد في المسابقات الإفريقية حين شارك في الكونفدرالية بالموسم الماضي 2019/2020 وتأهل إلى النهائي.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد الأندية الإيفوارية:

48 مباراة (22 انتصارا و11 تعادلا و15 هزيمة) كالتالي..

- الأهلي 22 مباراة (10 انتصارات، 5 تعادلات و7 هزائم)

12 ضد أسيك ميموزا: فوز 5 تعادل 3 هزيمة 4

6 ضد أفريكا سبورت: فوز 3 تعادل 1 هزيمة 2

4 ضد سيوي سبور: فوز 2 تعادل 1 هزيمة 1

- الزمالك 12 مباراة (5 انتصارات، تعادلان و5 هزائم)

6 ضد أسيك ميموزا: فوز 2 تعادل 2 هزيمة 2

6 ضد أفريكا سبورت: فوز 3 تعادل 0 هزيمة 3

- الإسماعيلي 6 مباريات (3 انتصارات، تعادل وهزيمتان)

4 ضد أسيك ميموزا: فوز 1 تعادل 1 خسارة 2

2 ضد إستاد أبيدجان: فوز 2 تعادل 0 خسارة 0

- المقاولون 4 مباريات (انتصاران، تعادل وهزيمة)

4 ضد أفريكا سبورت: فوز 2 تعادل 1 خسارة 1

- إنبي 4 مباريات (انتصاران، تعادلان ولا هزيمة)

2 ضد أفريكا سبورت: فوز 2 تعادل 0 هزيمة 0

2 ضد أسيك ميموزا: فوز 0 تعادل 2 هزيمة 0