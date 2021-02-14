"شكوى للكاف".. بيراميدز يعترض على عدم إذاعة مباراته ضد راسينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قدمت بعثة نادي بيراميدز شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد تصرفات مسئولي راسينج كلوب الإيفواري لرفضهم القاطع بث مباراة الفريقين أو تصويرها.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب الإيفواري في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأبدت بعثة نادي بيراميدز اعتراضها الشديد وتعجبها من قرارات إدارة نادي راسينج كلوب أبيدجان بعدم إذاعة مباراة، كما رفضت محاولات بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصري، وكذلك فكرة تصوير المباراة بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم ٢١ فبراير الجاري.

كما أبدى النادي تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسئول عن كل شيء لعدم وصول المراقب ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.