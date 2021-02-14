"شكوى للكاف".. بيراميدز يعترض على عدم إذاعة مباراته ضد راسينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
قدمت بعثة نادي بيراميدز شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد تصرفات مسئولي راسينج كلوب الإيفواري لرفضهم القاطع بث مباراة الفريقين أو تصويرها.
ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب الإيفواري في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
وأبدت بعثة نادي بيراميدز اعتراضها الشديد وتعجبها من قرارات إدارة نادي راسينج كلوب أبيدجان بعدم إذاعة مباراة، كما رفضت محاولات بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصري، وكذلك فكرة تصوير المباراة بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم ٢١ فبراير الجاري.
كما أبدى النادي تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسئول عن كل شيء لعدم وصول المراقب ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.