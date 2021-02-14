زاباليتا: من الأفضل لميسي الانتقال لمانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يرى الأرجنتيني بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي السابق أنه من الأفضل لمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الانضمام إلى الفريق السماوي، مؤكدًا أن بيب جوارديولا (مدرب سيتي) سيوفر له الظروف المثالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يناقش البالغ من العمر 33 عامًا أمر التجديد من عدمه حتى الآن حيث ينتظر إجراء انتخابات النادي الكتالوني المقرر لها في مارس المقبل.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال زاباليتا - الذي لعب جنبًا إلى جنب مع ميسي لمنتخب الأرجنتين - إن جوارديولا يمكن أن يقدم لنجم برشلونة التحدي الجديد الذي يبحث عنه.

وقال مدافع السيتي السابق: "إذا قرر ميسي الرحيل عن برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري ، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الذي سيثير اهتمامه".

وأضاف: "لقد كان ليو في الدوري الإسباني لسنوات عديدة وأعتقد أنه تجربة الدوري الإنجليزي ستكون نقطة جذب كبيرة له، ومانشستر سيتي سيوفر له الظروف المثالية".

وتابع: "ميسي يعرف بيب جيدًا ، ويعرف تكسيكي بيجيريستين (المدير الرياضي للنادي)، فيران سوريانو الرئيس التنفيذي] وكذلك مواطنه كون أجويرو".

وواصل: "سيكون قرارا كبيرا إذا رحل ليو عن برشلونة، ولكن إذا كان هذا هو ما يريده فسيكون من الجيد أن يذهب إلى نادٍ به أشخاص يمكنهم مساعدته على الاستقرار".

وأتم زاباليتا حديثه: "أنا متأكد من أن أندية مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس ستهتم أيضًا بالتعاقد مع ميسي، لكن في رأيي أن السيتي سيكون أفضل مكان ينضم إليه بعد برشلونة".

جدير بالذكر أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أكد في تصريحات صحفية سابقة أن "كرسيهم" محجزو بشأن مفاوضات التعاقد مع ميسي.ش