الأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة الخماسي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، موقف خماسي الفريق المصاب، مشيرا إلى أن كريم نيدفيد وناصر ماهر سينتظمان في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وقال أبو عبلة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كريم نيدفيد يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وسينهي القياسات العضلية التي يؤديها هذا الأسبوع ثم سيشارك في التدريبات الجماعية".

وأضاف: "ناصر ماهر الذي كان يعاني من إصابة في الكتف سيشارك في التدريبات بشكل جزئي خلال أسبوع".

وتابع: "محمد محمود بدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل، وسيبدأ المشاركة في التدريبات بشكل جزئي بعد شهر كامل".

وأوضح: "محمود متولي المتوقع غيابه لمدة تسعة أشهر، مرّّ منهم 6 أشهر، وسيتعافى من إصابته في الرباط الصليبي بعد 3 أشهر، ويسير اللاعب بشكل جيد في برنامجه التأهيلي".

وأتم طبيب الأهلي قائلا: "من المتوقع عودة وليد سليمان إلى التدريبات خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات بعد إعلان جاهزيته بشكل كامل".

وكان الأهلي أعلن غياب صلاح محسن مهاجم الفريق لمدة 10 أيام (طالع التفاصيل).

ويستأنف الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات باستاد القاهرة.