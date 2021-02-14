رسميا.. أوباميكانو ينضم إلى بايرن ميونيخ لمدة 5 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، ضم دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر بايرن بيانا رسميا جاء فيه: "سيلعب أوباميكانو لاعب لايبزيج لفريق بايرن ميونيخ اعتبارا من الأول من يوليو 2021، اتفق اللاعب وأبطال ألمانيا على عقد لمدة 5 مواسم ينتهي في 2026".

من جانبه قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي الألماني: "نحن سعداء لتعاقدنا مع أوباميكانو، سيكون لاعبا مهما لفريقنا في السنوات المقبلة".

وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى لايبزج قبل ثلاثة أعوام قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، وتطور حتى أصبح عنصرا أساسيا في فريقه الألماني.

البالغ من العمر 22 عامًا كان ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية ابرزهم ليفربول الإنجليزي.