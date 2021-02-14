عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام فالنسيا في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها قمة مباريات اليوم في الدوري الاسباني أمام فالنسيا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية تواجد الظهير الأيمن الدولي الإسباني العائد من الإصابة “داني كاربخال” بدلاً من لوكاس فاسكيز.

ويجلس على دكة بدلاء ريال مدريد كل من ماريانو دياز وسيرخيو آريباس وإيسكو، والثنائي الدفاعي ميجيل جوتيريز وفيكتور شوست، بالاضافة إلى الحارسين آندري لونين وديجو ألتوبي.

ويسعى ريال مدريد لرد اعتباره من الهزيمة العريضة التي مُني بها على ملعب المستايا في مباراة الدور الأول أمام فالنسيا، حين خسر بنتيجة 1/4 بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف.

ويخوض فالنسيا هذه المباراة بشجاعة هجومية كبيرة بحثًا عن الفوز لتحسين وضعيته في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بغية الهروب من جحيم المنافسة على البقاء.

وسيبدأ فالنسيا بالثنائي “ماكسي جوميز ومانو فاييخو” في خط المقدمة ومن خلفهم الثنائي السريع دانييل فاس وجوانكالو جاديش.

ويجلس على دكة بدلاء فالنسيا في مباراة اليوم، اللاعب الموهوب يونس موسى بالاضافة للمهاجم الفرنسي كيفين جاميرو ولاعب الوسط الشاب كانج إن لي، والمدافع الفرنسي إليكويم مانجالا.

إليكم تشكيلة ريال مدريد الاساسية :

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – كاربخال

توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

إليكم تشكيلة فالنسيا الاساسية :

خوامي دومينيك

تيري كوريا – جابريل باوليستا – فيرو – خوسيه لويس جايا

دانييل فاس – كارلوس سولير – أوروس راكيتش – جونكالو جاديش

ماكسي جوميز – مانو فاييخو