بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والاتحاد المنستيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الرجاء المغربي والاتحاد المنستيري التونسي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021، ضمن ذهاب دور 32 الثاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ينقل بث مباشر مباراة الرجاء والاتحاد المنستيري على قناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق الرياضي المغربي “عبد الصمد ولد شهيبة”.

وتقام مواجهة الرجاء والاتحاد المنستيري على ملعب محمد الخامس، بإدارة من الحكم السنغالي “داودا جاي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يخوض نادي الرجاء البيضاوي المغربي أولى مبارياته في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الثاني على يد فريق “تونغيث” السنغالي.

وتعرض نادي الرجاء لخسارة قاسية ضمن منافسات الدوري المغربي أمام “نهضة الزمامرة” بثلاثية نظيفة في آخر مباراة خاضها قبل مواجهة اليوم، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بنتيجة مريحه قبل ان يرحل لتونس لخوض مواجهة الإياب يوم 21 فبراير.

في المقابل، تأهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي إلى هذا الدور بعد إقصاءه فريق “فاسيل كيتيما” الإثيوبي من الدور التمهيدي بمجموع المباراتين (3-2)، وتمكن من عبور “الأهلي طرابلس” الليبي في دور 32 الأول إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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