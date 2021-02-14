نتيجة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “الهلال وضمك” في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال وضمك” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتقام مواجهة الهلال وضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:05 بتوقيت السعودية، 15:05 بتوقيت مصر، 13:05 بتوقيت جرينتش.

اكتسح نادي الهلال نظيره “العين” يوم الثلاثاء الماضي 9 فبراير، بخماسية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في الدوري السعودي، ليستعيد الفريق عافيته بعد تعادله مع الفيصلي وخسارته أمام أبها.

ويعد انتصار الهلال على العين هو الثاني له من آخر 8 مباريات خاضها في الدوري السعودي، حيث تعادل في 5 مباريات، وخسر مرة وحيدة.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “أهلي جدة” الذي تعادل مع اتحاد جدة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “الشباب” الذي تجاوز النصر برباعية نظيفة.

في المقابل، لم يحقق نادي ضمك الانتصار سوى في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري السعودي، وتعادل في 3 مناسبات، وتلقى 5 هزائم.

ويقبع نادي ضمك في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وفي رصيده 13 نقطة، ويفصله 7 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “الباطن والفيصلي” بنفس الرصيد (20 نقطة).

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