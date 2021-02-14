بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وفالنسيا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب الفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسي ماريا سانشيز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

انتصر ريال مدريد على خيتافي في منتصف الاسبوع الماضي بنتيجة (2-0) في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الاسباني، ليسجل بذلك فوزه الثاني على التوالي بعد خسارته أمام “ليفانتي”؛ وسيسعى الفريق الملكي إلى الانتقام من فالنسيا اليوم وذلك بعد خسارته في معقل الخفافيش بالدور الأول بنتيجة (4-1).

وبفوزه على خيتافي، يعتبر ريال مدريد الفريق الوحيد الذي لم يتعادل بعد في أي مباراة على أرضه هذا الموسم في الدوري الاسباني، حيث خاض على ملعب الفريدو دي ستيفانو 10 مباريات، انتصر في 7، وتلقى 3 هزائم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق الأهداف عن الثاني “برشلونة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر “اتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام “أثلتيك بيلباو”، وجمع المرينجي 46 نقطة حتى الآن من 22 مباراة، انتصر في 14 مناسبة، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في مثلها.

في المقابل، يمر فريق فالنسيا بفترة صعبة، فمنذ فوزه على ريال مدريد بنتيجة (4-1) في الدور الأول، خاض الفريق 13 مباراة في الدوري الاسباني، انتصر في مباراتين فقط، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر 4.

وبشكلٍ عام حقق فالنسيا 5 انتصارات فقط بعد مرور 22 جولة كثاني أسوأ سجل انتصارات في تاريخ النادي بتلك المرحلة من الموسم في الدوري الاسباني منذ عام 1982؛ ويقبع الخفافيش في المركز 12 وفي رصيده 24 نقطة.

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