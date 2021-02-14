تصفيات كأس العالم | الاتحاد الآسيوي يحدد ملامح استكمال المباريات

أكدت صحيفة “الرياضية” السعودية نقلًا عن مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، لم تكشف عن هويته، أن إجتماعًا سيعقد ، الثلاثاء المقبل، لأعتماد استكمال الجولات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بنظام التجمع.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن هذا المصدر، أن هذه الفعاليات ستقام بداية من 31 مايو وبحد أقصى 15 يونيو المقبلين، مع تأجيل المباريات المقررة في مارس.
وعلى صعيد بطولة دوري أبطال آسيا، أوضح المصدر ذاته أن الطلبات ، التي وصلت للجنة المسابقات القارية حتى الآن ، هي من السعودية وأوزبكستان والإمارات وإيران لاستضافة عدد من مجموعات المسابقة.
وتعقد اللجنة اجتماعات منفصلة مع الاتحادات المحلية للاطلاع على الاستعدادات، الصحية والتنظيمية، حيث سيتم النظر للملف الأفضل، مع اشتراط وجود بروتوكولات إحترازية لفيروس كورونا.
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