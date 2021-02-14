الميركاتو الاماراتي | كيف انتقل الجزائري عبيد إلى النصر؟

شف اللاعب الجزائري الدولي مهدي عبيد لاعب فريق النصر الإماراتي عن استشارة عدد من أصدقائه المتواجدين في دبي قبل انضمامه لصفوف “العميد”.

وأوضح اللاعب أن جميع من استشارهم شجعوه على إتمام هذه الخطوة مؤكدين له أن النصر ناد كبير وتتوافر فيه كل مقومات النجاح والتألق.

وأكد عبيد في تصريحات لصحيفة “الرؤية” الإماراتية أنه لم يأت إلى دبي للنزهة أو السياحة وإنما جاء لتحقيق الألقاب في مسيرته الكروية الجديدة ومساعدة الفريق في المنافسة على البطولات وعلى رأسها دوري الخليج العربي.

وأوضح : “أعرف أن المنافسة هنا مختلفة عن أوروبا وفرنسا تحديدًا والأمر يتطلب ضرورة الإنسجام سريعًا مع الفريق الجديد، خاصة أنها أول تجربة لي في دوري الخليج العربي، والجميع هنا ودودون معي ويحاولون مساعدتي على التعرف على كل شيء حولي، أعتقد أن الأمور تسير بشكل طبيعي”.

وأشار عبيد إلى أنه على معرفة كبيرة بالإمارات ودبي تحديدًا حيث يحرص على زيارتها بشكل منتظم كل شتاء.

وقال : “لدي العديد من الأصدقاء هنا، وبمجرد وصولي وانضمامي للفريق شعرت بأجواء إيجابية مع زملائي جميعهم رائعون، منحوني الثقة سريعًا، الأجواء داخل غرفة تغيير الملابس مشجعة يسودها التفاهم، واللاعبون لديهم تصميم على القتال في كل مباراة. أعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجاز بنهاية الموسم”.

واعترف عبيد بأنه لم يكن يتوقع مغادرة نانت الفرنسي في هذا التوقيت بدليل أنه كان متواجدًا في دبي قبل انتقاله بشهر واحد ولم يكن يتخيل أنه سيعود مرة أخرى إليها بهذه السرعة كي يقيم ويستقر بها.

وأضاف : “لم يكن مدرب فريق نانت وقتها ريمون دومينيك يرغب في رحيلي، إدارة النادي والجهاز الفني كانوا معترضين على هذه الخطوة لكنني كنت مصرا عليها، فما كان منهم إلا الموافقة على طلبي وقدمت إلى دبي بالفعل وأتممت انتقالي لقلعة العميد”.

ويرى عبيد أن فرصة النصر في المنافسة على الدوري ما زالت قائمة وبقوة، وقال : “الفارق مع المتصدر ليس كبيرًا، وكل شيء في كرة القدم وارد، وقبل حضوري حرصت على التعرف على الفرق المنافسة في المسابقة، وأظن أن المستويات متقاربة جدًا، ما زال هناك عدد كبير من المباريات المتبقية في المسابقة، كما أننا ما زلنا ننافس في بطولتي الكأس، الآمال قائمة على تحقيق إنجازات هذا الموسم”.

وإنضم عبيد 28/ عامًا/ إلى النصر قبل غلق باب سوق الانتقالات الشتوية الأخير قادمًا من نانت لمدة موسم ونصف الموسم ، وتم قيده بدلًا من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف.

وسبق لعبيد اللعب لأندية باناثاينيكوس اليوناني ونيوكاسل الإنجليزي ، وديجون الفرنسي، ونانت الفرنسي الذي كان مرتبطًا معه بعقد حتى يونيو 2022، كما توج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.