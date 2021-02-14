بث مباشر | مشاهدة مباراة كوكاكولا والانتاج الحربي في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “كوكاكولا والانتاج الحربي”، في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

ينقل بث مباشر مباراة كوكاكولا والانتاج الحربي على قناة أون تايم سبورتس 3، وتقام على ملعب المقاولون العرب “الجبل الأخضر”.

ويدير اللقاء الحكم المصري “محمد التابعي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

بدأ نادي دوري الدرجة الثانية المصري “كوكاكولا” بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، حيث نجح في الفوز على “بهتيم” بهدفين نظيفين.

وواصل كوكاكولا مشواره في كأس مصر بعدما تغلب على “جمهورية شبين والسكة الحديد” بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراتين بالتعادل السلبي في الدور الثالث والرابع على الترتيب.

في المقابل، يخوض نادي الانتاج الحربي أولى مبارياته في كأس مصر بعدما تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

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