جمهور العين يحمل الإدارة مسؤولية التراجع

حملت الجماهير إدارة نادي العين الإماراتي مسؤولية تراجع مستوى ونتائج الفريق القدم هذا الموسم وخروجه المبكر من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وسقوطه المبكر أيضًا في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.
وأوضحت صحيفة “البيان” الإماراتية أن استطلاعها الأسبوعي كشف أن 70 % من إجمالي المشاركين في التصويت يحملون إدارة النادي مسؤولية التراجع في أداء ونتائج الفريق، فيما حمل 21 % اللاعبين المسؤولية كما حمل 9 % المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مسؤولية ما يحدث لـ “الزعيم”.
وخرج الفريق من دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة على يد عجمان، كما خرج من الدور الأول لكأس الخليج العربي على يد خورفكان، وودع دوري أبطال آسيا 2020، بعد احتلال المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من فوز وحيد وتعادلين.
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