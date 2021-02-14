بيراميدز كامل العدد أمام راسينج كلوب في الكونفدرالية

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم اليوم الأحد سلبية مسحة بعثة الفريق الذي يتواجد حاليًا في كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرت البعثة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد أمس السبت في مقر فندق الإقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لجميع أفراد البعثة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نادي راسينج كلوب أبيدجان مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية.