صفقات بايرن ميونخ | أوباميكانو بافاري لخمس سنوات!

حصل نادي بايرن ميونخ الألماني على خدمات المدافع الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو (22 عامًا) من جاره لايبزيج بعد أن تعاقد معه لمدة خمس سنوات اعتبارًا من مطلع الموسم المقبل كما اعلن النادي البافاري الأحد.

وقال بايرن ميونخ في بيان على موقعه الرسمي “نحن سعداء لأننا نجحنا في اقناع دايوت أوباميكانو بالمجيء إلى بايرن ميونخ. سيكون دايوت عنصرًا هاما للغاية في فريقنا خلال السنوات القادمة ونحن واثقون من ذلك”.

وكان المدير الرياضي حسن صالح حميديتش اعلن عن هذه الصفقة في حديث لصحيفة “بيلد” الواسعة الانتشار الجمعة من دون أن يؤكدها النادي رسميًا ولم يكشف عن مدة العقد.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أيضًا لكن وسائل الاعلام كشفت بأن عقد اللاعب مع لايبزيج يتضمن بندًا جزائيًا قدره 43 مليون يورو.

وكانت أندية عدة أبدت رغبتها في التعاقد مع أوباميكانو أبرزها ليفربول ومواطنه تشيلسي.

وينضم أوباميكانو إلى مواطنين عدة في صفوف الفريق البافاري وهم كورنتان توليسو وبنجامان بافار ولوكا هيرنانديز وكينجسلي كومان وبونا سار والموهبة الصاعدة تانجي نيانزو.

ويعمل الفريق البافاري على تأمين سد الثغرة التي سيتركها رحيل المدافعين النمسوي دافيد ألابا وجيروم بواتنج في نهاية عقديهما في ونيو المقبل.