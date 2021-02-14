شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخوض مباراة ودية مع رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب المصري لكرة السلة مباراة ودية مع رواندا مساء اليوم الأحد.

وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى تونس أمس السبت، لخوض منافسات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة القائمة الرئيسية لمنتخب الفراعنة، تحت إشراف أحمد مرعي، المدير الفني للفريق، وضمت القائمة كل من: هيثم كمال ووليد عبدالجواد وعلي محمد ومروان سرحان ومحمد ميدو ويوسف شحاتة ويوسف شوشة وعمر عزب ومصطفى كيجو وإبراهيم هشام وإيهاب أمين وأحمد أبو العلا وأنس أسامة وحاتم البحيري.