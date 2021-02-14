شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: دوري الموسم الحالي هو الأصعب.. والزمالك قادر على التعويض أفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك قدم مباراة رائعة أمام مولودية الجزائر، لكن التوفيق غاب عن الفريق في عملية تسجيل الأهداف.

وقال طارق يحيى، في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: «الزمالك كان يستطيع إنهاء الشوط الأول بنتيجة 2-0، أو هز الشباك في الشوط الثاني مرة وحيدة على الأقل».

وأضاف «رغم تكتل مولودية الجزائر في الخط الخلفي، لكن الزمالك كان يستطيع التسجيل في أكثر من مناسبة، ولكن غاب التوفيق».

وتابع «الزمالك قادر بقوة على التعويض في المواجهات الأفريقية القادمة، كنت أتمنى مشاركة سيف الدين الجزيري في المباريات الأفريقية».

وزاد «شخصية مروان حمدي هي التي ستتحكم في مسيرته مع الزمالك، أطالب اللاعب بعدم الخوف، أرفض التسرع في الحكم على اللاعب، عليه بذل أقصى ما لديه في بدايته مع الفريق».

وواصل «دوري الموسم الحالي هو الأصعب في آخر 10 سنوات، صراع القمة سيكون فقط بين الأهلي والزمالك، لكن صراع الهبوط مشتعل وصعب، خاصة أن أندية البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمحلة وأسوان دعمت صفوفها بشكل مميز في الفترة الماضية».

وأتم «بيراميدز لغز محير في الكرة المصرية، يمتلك أفضل الصفقات لكن دون أن يحقق النتائج المنتظرة، أرى أن المشكلة تتمثل في القيادة الفنية للفريق، بدليل ابتعاد عناصر مميزة كانت تصنع الفارق في المواسم السابقة مثل محمد فاروق».