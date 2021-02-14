شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق على ضم باهر المحمدي في الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى مسؤولو النادى الأهلي اتفاقه مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي على ضم باهر المحمدي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب من بيستو موسيماني المدير الفنى للفريق الذي يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إن هناك اتفاقا مبدئيا مع النادي الإسماعيلي على ضم المحمدي مقابل انتقال 3 لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش على رأسهم رامي ربيعة، مدافع الفريق، والذي اقترب بالفعل من الرحيل بناء على طلب بيتسو موسيماني بسبب كثرة الإصابات وتراجع مستواه، ولم يتم الاستقرار على القيمة المادية للصفقة لحين تحديد أسماء المعارين.

وأوضحت المصادر أن الأزمة الوحيدة التي تقابل الأهلي لإتمام الصفقة هي محاولة إقناع اللاعبين بالانضمام للإسماعيلي، خاصة أن بعضهم سبق أن رفض أو طلب مبالغ مالية ضخمة وفي حالة الرفض سيكون الأهلي مطالب بدفع قيمة الصفقة بالكامل.