شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتقدم على النجوم بهدف «قمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بالاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، فى التقدم على فريق النجوم بهدف، عن طريق خالد قمر، فى الدقيقة الثالثة من المباراة التي تجمعهما حاليًا، بملعب حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من: عماد السيد وهشام السيد ومحمد عطوة ومحمود رزق وصبري رحيل وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزي الحناوي وأحمد حجي وخالد قمر وإيمانويل أوكوي.