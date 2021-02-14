شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض «حظرًا إعلاميًا» على اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التشديد على لاعبي الفريق بعدم الظهور مُجدداً في وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة، من أجل التركيز في الارتباطات التي سيخوضها الفريق الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً بعد إغلاق صفحة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلى القاهرة، أمس الأول، الجمعة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي توّج الأهلى بالمركز الثالث فيها بالفوز على بالميراس بركلات الجزاء الترجيحية.

وأعلن سيد عبدالحفيظ للاعبى الأهلى أن الحديث في وسائل الإعلام الفترة المقبلة يُعنى تغريم أي لاعب مالياً حال اختراق هذه اللائحة، لأن الفريق مُقبل على ارتباطات مهمة الفترة المقبلة.