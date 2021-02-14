شكرا لقرائتكم خبر عن بلوزداد يحدد موعد مواجهة صن داونز في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد فريق شباب بلوزداد الجزائري موعد المباراة التي ستجمعه بضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقرر أن تلعب المباراة يوم 23 فبراير الحالي على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وعادت بعثة شباب بلوزداد، صباح اليوم الأحد، إلى الجزائر قادمة من الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريق أمام مضيفه مازيمبي سلبيًا في الجولة الأولى، أمس السبت، حيث قرر الجهاز الفني منح يومين راحة للاعبين قبل العودة للتدريبات، بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية بعد تغلبه على ضيفه الهلال السوداني بثنائية نظيفة، مساء السبت.