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بلوزداد يحدد موعد مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد فريق شباب بلوزداد الجزائري موعد المباراة التي ستجمعه بضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقرر أن تلعب المباراة يوم 23 فبراير الحالي على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وعادت بعثة شباب بلوزداد، صباح اليوم الأحد، إلى الجزائر قادمة من الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريق أمام مضيفه مازيمبي سلبيًا في الجولة الأولى، أمس السبت، حيث قرر الجهاز الفني منح يومين راحة للاعبين قبل العودة للتدريبات، بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية بعد تغلبه على ضيفه الهلال السوداني بثنائية نظيفة، مساء السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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