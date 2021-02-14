شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام قاسم باشا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي، فاتح تريم، التشكيل الأساسي لمباراة قاسم باشا في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

تشكيل جالاتا سراي أمام قاسم باشا اليوم:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: بايرام، ماراكاو، لينيس، لواينداما.

الوسط: بابل، إيتيبو، إيمري كيلينتش، جديسون، كريم أكتورأغولو.

الهجوم: مصطفى محمد.