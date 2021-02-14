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مصطفي محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام قاسم باشا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي، فاتح تريم، التشكيل الأساسي لمباراة قاسم باشا في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

تشكيل جالاتا سراي أمام قاسم باشا اليوم:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: بايرام، ماراكاو، لينيس، لواينداما.

الوسط: بابل، إيتيبو، إيمري كيلينتش، جديسون، كريم أكتورأغولو.

الهجوم: مصطفى محمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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