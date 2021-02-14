شكرا لقرائتكم خبر عن «الطليحات» يتأهل لترقي الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادي الطليحات في التأهل لدورى الترقي المؤهل للدرجة الثالثة، بقيادة مديره الفني، قدري عبدالشافي، بعد فوزه على نيل سوهاج 4- 3، ليعلن صعودهم رسميًا للترقي برصيد 19 نقطة.

جاءت المباراة قوية من جانب لاعبي الفريقين، ونجح «الطليحات» في حسمها لصالحه في الدقائق الأخيرة.

وأشاد «عبدالشافي» بلاعبيه وحماسهم الشديد في المباراة ورغبتهم في حسم التأهل مبكرًا، فرغم وجود جولتين متبقيتين في المسابقة، فإن رغبة لاعبيه حسمت التأهل مبكرًا.

وأشاد المدير الفني بجهازه المعاون والدكتور عبداللطيف عبيدالله، طبيب الفريق، الذي بذل جهودًا كبيرة مع اللاعبين طوال الموسم، ونجح في تقليل حجم الإصابات والإرهاق الذي عانى منه الفريق فى المواسم الماضية.