شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: الدوري المكسيكي من أفضل 10 في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خافيير أجيري، مدرب مونتيري، أن الدوري المكسيكي من أفضل 10 دوريات كرة قدم في العالم، لما يحظى به من بنية تحتية ومستوى لعب.

وصرح أجيري، في مؤتمر صحفي مساء السبت، بأن «الدوري المكسيكي من بين أفضل 10 دوريات في العالم. لا أعلم في أي مكانة أضعه من حيث البنية التحتية والتسويق واللعب والرواتب والملاعب، لكنني أعلم أنه في هذه السنوات العشرين (حين كان بعيدا) لاحظت تطورا رائعا».

وكان أجيري قد ترك الكرة المكسيكية في 2001، وتولى لاحقًا تدريب منتخب بلاده في نهائيات مونديالي 2002 و2010، كما كان المدير الفني لعدة فرق إسبانية، من بينها أوساسونا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول، وتولى أيضًا الإدارة الفنية لمنتخبي اليابان ومصر.

وقال أجيري «في هذه الأعوام العشرين التي غبت خلالها، حدث تطور كبير. الآن الأندية لديها فرق ناشئين تحت 20 عاما وتحت 17 عاما، وهناك دوري لفرق السيدات».

وأشاد المدرب بمستوى البنية التحتية لأندية كرة القدمة المكسيكية، مضيفًا «من الصعب للغاية ألا يحظى فريق بدوري الدرجة الأولى بمنشآت مثل تلك الموجودة في أوروبا».

وعن أداء مونتيري في مرحلة إياب الدوري المكسيكي، أبدى أجيري سعادته بتطور فريقه، مؤكدًا أن مستوى الأداء يرتفع.