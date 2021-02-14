شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة إنجلترا للمطالبين بإقالة «كلوب»: «هل فقدتم عقولكم تمامًا؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى جاري لينيكر، أسطورة الكرة الإنجليزية وهداف كأس العالم 1986، اندهاشه من بعض الجماهير التي تطالب برحيل يورجن كلوب، عن تدريب ليفربول، بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

وسقط ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ليستر سيتي، أمس السبت، بعد أن كان الريدز متقدمًا بهدف نظيف بأقدام النجم المصري محمد صلاح، قبل 12 دقيقة فقط من نهاية المباراة، ليفقد نظريًا فرصة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعد الابتعاد عن مانشستر سيتي، المتصدر بـ 13 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وكتب لينيكر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سؤال للأقلية الصغيرة من جماهير ليفربول الذين يطالبون بإقالة كلوب: هل فقدتم عقولكم تمامًا؟».