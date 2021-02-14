شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمود متولي للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام اللاعب محمود متولي، مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي.

وقال طبيب الأهلي: «(متولي) إصابته تستغرق 9 أشهر وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإصابة الرباط الصليبي».

وأضاف «أبوعبلة»: «(متولي) أمامه 3 أشهر للعودة إلى الملاعب من جديد، حيث أمضى 6 أشهر من إصابته».