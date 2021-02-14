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طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمود متولي للتدريبات

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام اللاعب محمود متولي، مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي.

وقال طبيب الأهلي: «(متولي) إصابته تستغرق 9 أشهر وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإصابة الرباط الصليبي».

وأضاف «أبوعبلة»: «(متولي) أمامه 3 أشهر للعودة إلى الملاعب من جديد، حيث أمضى 6 أشهر من إصابته».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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