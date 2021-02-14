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«عبدالعزيز» يقترب من رئاسة بعثة الزمالك في السنغال

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على أن يترأس بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة السفر إلى السنغال من أجل مواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك صباح يوم 20 من الشهر ذاته، وذلك بعد أن وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود في بطولة كأس مصر، والتى كان مقررًا لها في اليوم نفسه.

ونجحت إدارة الزمالك في توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى السنغال، حيث اتفقت إدارة النادى مع إحدى شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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