شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير ليفربول يدعمون «كلوب»: عدم حضور جنازة والدته تسبب فى ضغطه نفسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع مشاهير ونقاد نادي ليفربول، حول يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وحرصوا على إرسال رسائل دعم إيجابية إلى مدرب الريدز.

وكشفوا لصحيفة «ليفربول ايكو» أن الألماني هذا الأسبوع، لم يتمكن من حضور جنازة والدته بسبب القيود المفروضة حاليًا في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما توفيت عن عمر يناهز 81 عامًا.

وظهرت الكثير من الرسائل الإيجابية إلى كلوب على وسائل التواصل الاجتماعي من أولئك الذين يرون الصورة الأكبر.

وكتب بول دالجليش، المدير الفني لميامي إف سي في الولايات المتحدة الأمريكية، على تويتر: «يورجن كلوب هو بلا شك أفضل شيء حدث لليفربول في التاريخ الحديث. لن أقايض أي شخص في العالم به، إنه لأمر مفجع رؤية ما يمر به.. الأسرة هي كل شيء».

وغرد موسيقي ليفربول جيمي ويبستر: «أي شخص لا يقف خلف يورجن كلوب في وقت مثل هذا يحتاج إلى فحص رؤوسهم.. إن ما فعله هذا الرجل لهذا النادي قد تجاوز ما كان يمكن لأي منا أن يتخيله».

وكتب هنري وينتر، كبير كتاب كرة القدم في صحيفة التايمز: «جلب كلوب الكثير من البهجة والإثارة لكرة القدم الإنجليزية بشغفه وطاقته وتميز فريق ليفربول».

وكتب المخرج آصف كاباديا: «لم يتمكن يورجن كلوب من رؤية والدته عندما كانت مريضة، ولم يتمكن من حضور جنازتها. يجب أن يُسمح له بأخذ إجازة الآن، فهو بحاجة إليها. إنه في حداد. على الأقل، هو لا ينبغي أن يعقد مؤتمرات صحفية أو مقابلات بعد المباراة. امنحه استراحة. إنها فقط كرة القدم».

وتحدث ريو فرديناند قبل هزيمة أمس أمام ليستر، على قناة بي تي سبورت الرياضية قائلاً: «يتحدى ليفربول سيتي للفوز بالدوري بنسبة 100 في المائة، بلا شك.. لكنني لا أعتقد أن أي شخص آخر سيكون في وضعه مع كمية الأشياء التي تزعزع استقرار موسمه».

وأضاف عقب النتيجة أمس: «أعتقد أن لديهم عملًا يتعين عليهم القيام به للانتهاء من المراكز الأربعة الأولى».