شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن بدء التصويت لانتخابات مجلس إدارة جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برشلونة، اليوم الأحد، بدء التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الكتالوني، غدًا الإثنين.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: «يبدأ أعضاء النادي التصويت عن طريق البريد، يوم الإثنين 15 فبراير».

وأضاف: «سيقوم وكلاء البريد بتسليم الوثائق إلى 22811 عضوًا، الذين طلبوا المشاركة في التصويت بهذه الطريقة، التي تستخدم للمرة الأولى في انتخابات النادي».

وتابع: «من خلال هذه الوثائق، سيتمكن الأعضاء من التصويت عن طريق الذهاب إلى أي مكتب بريد للإدلاء بأصواتهم، أو تسليم الصوت في نفس الوقت، لمن اختاروا خيار التسليم في المنزل إلى وكيل البريد».

وأتم: «سيكون التصويت عن طريق البريد ساريًا حتى يوم الجمعة 26 فبراير، ولن يتمكن الأعضاء الذين اختاروا طريقة التصويت بهذه الطريقة، من الذهاب للتصويت بشكل شخصي يوم 7 مارس، حتى لو لم يقوموا بإرسال أصواتهم عن طريق البريد».