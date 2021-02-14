شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتحفظ على مستوى مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على مستوى مروان حمدي، المهاجم الجديد القادم من مصر المقاصة، في مباراة مولودية الجزائر أول أمس الجمعة.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا أمام مولودية الجزائر على ملعب القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويريد باتشيكو البحث لإيجاد حل، من أجل معالجة العقم التهديفي في مباريات الزمالك الأفريقية، خاصة أن المحترف التونسي سيف الدين الجزيري لم يستطع المشاركة، بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في الكونفيدرالية، قبل أن يأتي إلى الزمالك في يناير الماضي.

وصرح مصدر مسؤول في الجهاز الفني للفريق بأن باتشيكو يرغب في عودة أشرف بن شرقي، أو يوسف إبراهيم أوباما، في مركز المهاجم الوهمي.

يأتى ذلك في الوقت الذي قرر فيه المدرب البرتغالي منح الثقة للثنائي الشاب حسام أشرف، وأسامة فيصل، في المباريات القادمة محليًا وأفريقيًا.