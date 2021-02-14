شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تعديل عقد أكرم توفيق بعد تألقه في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر النادي الأهلي على توقيع عقد جديد مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تألقه خلال مونديال الأندية.

يأتي ذلك بناء على توصية من لجنة الكرة في النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وتدرس إدارة الأهلي مد عقد أكرم توفيق حتى عام 2025، على الرغم من أن عقده سارٍ مع القلعة الحمراء حتى عام 2023.

واستقرت إدارة النادي الأهلي على تعديل راتب أكرم توفيق السنوي، وإعطائه ضعف ما يتحصل عليه، إذ كان اللاعب يحصل على 2 ونصف مليون جنيه في الموسم الواحد، إلا أن الإدارة الحمراء رصدت 5 ملايين جنيه راتبا سنويا للاعب في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة النادي الأهلي بتفعيل عقد أكرم توفيق الجديد بداية من الموسم الجديد، من أجل ترضية اللاعب الذي أصبح من الركائز الأساسية في صفوف النادي الأهلي بالفترة الماضية.