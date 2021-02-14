شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على بيع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي المصري قرروا بيع كريم العراقي، في نهاية الموسم الجاري، وذلك للاستفادة بالمقابل المادي من وراء بيعه، خاصة بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لتمسكه بالحصول على ٣ ملايين جنيه في الموسم.
وقررت إدارة المصري تأجيل حسم الوجهة المقبلة للاعب لما بعد أولمبياد طوكيو، خاصة أن هناك بعض الأندية الأوروبية تتابعه.
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