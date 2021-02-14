شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على بيع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي المصري قرروا بيع كريم العراقي، في نهاية الموسم الجاري، وذلك للاستفادة بالمقابل المادي من وراء بيعه، خاصة بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لتمسكه بالحصول على ٣ ملايين جنيه في الموسم.

وقررت إدارة المصري تأجيل حسم الوجهة المقبلة للاعب لما بعد أولمبياد طوكيو، خاصة أن هناك بعض الأندية الأوروبية تتابعه.