شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول من الصحف الإنجليزية بعد مباراة ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بفوز ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ليفربول أولا عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 67 ثم سجل جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز أهداف ليستر سيتي في الدقائق 79 و 81 و85 على الترتيب.

بهذه النتيجة أصبح ليستر سيتي في المركز الثاني مؤقتا في الدوري الإنجليزي انتظارا لمباراة مانشستر يونايتد القادمة برصيد 46 نقطة من 23 مباراة، أما ليفربول فظل في المركز الرابع كما هو انتظارا لنتيجة مباراة تشيلسي ووست هام حيث يملك كلاهما 39 نقطة وسيلعب تشيلسي ضد نيوكاسل ووست هام ضد شيفيلد يونايتد يوم الاثنين، وقد يتراجع ليفربول أكثر حيث تعتبر مباراة ليستر سيتي نقطة فاصلة في تراجع ترتيبه بشكل أكبر من السابق حيث أن هناك أربعة فرق قد تتجاوز ترتيبه في الدوري الإنجليزي.

تقييم لاعبي ليفربول كان سيئا حيث أن الفريق تعرض لثلاثة هزائم متتالية نتيجة الأداء والرعونة من لاعبي الفريق وقد حصل أقل اللاعبين تقييما على 4.6 درجة وهم ثلاثة لاعبين، الحارس اليسون واوزان كاباك وتياجو الكانتارا، أما الأعلى تقييما فكان لاعبنا محمد صلاح والذي حصل على متوسط تقييم 6.5 درجة يليه أرنولد ترينت 6.2 ثم روبرتسون بتقييم 6.1 درجة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول بعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في الاسبوع 24 من الدوري الإنجليزي: