شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور» تكشف حقيقة إقالة يورجن كلوب من تدريب ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، حقيقة اقتراب إدارة ليفربول من إقالة المدرب الألماني يورجن كلوب من تدريب الريدز.

وأوضحت الصحيفة أن يورجن كلوب ليس على وشك مغادرة ليفربول رغم الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى عكس ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن تعاقد كلوب مع ليفربول يمتد حتى عام 2024، وناقش المدرب مع إدارة النادى فكرة رحيله في نهاية عقده في الماضي القريب.

كانت أنباء قد انتشرت تفيد بذلك عقب الهزيمة المؤسفة لأبطال الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 من ليستر سيتي، أمس السبت، بعد أن كان الريدز متقدمًا بهدف نظيف قبل 12 دقيقة فقط من نهاية المباراة.