شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: سداسية كيما أسوان ستقودنا للمنافسة على لقب كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي الجونة، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

وقال شحاتة إن الفوز والتأهل لدور الـ 16 ضرب من خلاله أكثر من عصفور بحجر واحد، أهمها استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق، والاطمئنان على مستوى بعض اللاعبين غير الأساسيين وتجهيزهم لمباريات الدوري.

وأضاف: «نسعى للوصول للأداور النهائية للكأس، خصوصا أن الجونة يمتلك كافة إمكانيات المنافسة بكل قوة وهو ما وضح خلال المباراة».

وأشاد شحاتة بعمر السعيد، المنضم حديثا للفريق، وعموري الذي كان مفتاح الفوز الكبير على كيما.