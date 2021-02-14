شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في بيراميدز لعدم إذاعة مباراته أمام راسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت بعثة نادي بيراميدز اعتراضها الشديد وتعجبها من قرار إدارة نادي راسينج كلوب أبيدجان عدم إذاعة مباراة الفريقين والمحدد لها السادسة من مساء اليوم الأحد، باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وإصرارها على عدم بث اللقاء.

وشددت البعثة على أن النادي الإيفواري رفض كذلك أي محاولات من نادي بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصري، كما رفض في ذات الوقت حتى فكرة تصوير المباراة من جانب الجهاز الفني بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم ٢١ فبراير الجاري.

وتقدمت بعثة نادي بيراميدز باعتراض وشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على تصرفات مسؤولي راسينج كلوب ورفضهم القاطع بث المباراة أو تصويرها وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

كما أبدى النادي تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة، وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسؤول عن كل شيء لعدم وصول المراقب، ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.