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يورجن كلوب يوضح تفاصيل إصابة «ميلنر»

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي الإنجليزي، تفاصيل إصابة لاعبه جيمس ميلنر، الذي استُبدل في الدقائق الأولى خلال مباراة أمس السبت ضد ليستر سيتي.

وقال «كلوب»، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: «إنها إصابة في العضلة الأمامية».

وأضاف: «ليست إصابة قوية على ما يبدو، ولكنه لا يريد أن يجازف وكذلك نحن، لذلك أخرجناه من الملعب».

وأتم «كلوب»: «سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة».

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بنتيجة (3-1) في الجولة الـ24 من عمر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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