شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يوضح تفاصيل إصابة «ميلنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل إصابة لاعبه جيمس ميلنر، الذي استُبدل في الدقائق الأولى خلال مباراة أمس السبت ضد ليستر سيتي.

وقال «كلوب»، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: «إنها إصابة في العضلة الأمامية».

وأضاف: «ليست إصابة قوية على ما يبدو، ولكنه لا يريد أن يجازف وكذلك نحن، لذلك أخرجناه من الملعب».

وأتم «كلوب»: «سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة».

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بنتيجة (3-1) في الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي.