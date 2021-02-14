شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفوز بسباق التعاقد مع «أوباميكانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لينضم لصفوف البافاري الصيف المقبل، قادما من نادي أر بي لايبزيج.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، المدافع البالغ من العمر 22 عامًا أتم اتفاقه مع بطل الرقم القياسي الألماني على عقدٍ لمدة خمس سنوات حتى 30 يونيو 2026.

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش: «نحن سعداء لأننا تمكنا من الفوز بصفقة دايوت أوباميكانو لصالح بايرن ميونخ، سيكون دايوت حجرًا للأساس لفريقنا في السنوات القادمة، ونحن مقتنعون بذلك».

وأضاف: «دايوت سيكون لاعبا مهما للغاية لنا، نحن نبني فريقًا للمستقبل وهو سيكون أحد عناصره الأساسية، نحن متأكدون من هذا».