جندوجان يسجل ويقود سيتي للفوز بثلاثية على توتنهام

واصل إيلكاي جندوجان التألق وسجل هدفين، ليقود مانشستر سيتي المتصدر للفوز 3-صفر على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل مسيرته القوية في المنافسة على اللقب.

ويملك سيتي 53 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-1 على ليفربول حامل اللقب السبت. ويملك سيتي مباراة واحدة مؤجلة.

ورغم أنه يتبقى 15 جولة، فإنه من الصعب منع سيتي، بمستواه الحالي، من حصد اللقب للمرة الثالثة في أربع سنوات.

وقال لاعب الوسط الإسباني رودري : إنها خطوة كبيرة لنا لكن بكل تأكيد فإن الأمور لم تحسم بعد.

وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا 16 انتصاراً متتالياً في كل المسابقات، وكان الألماني جندوجان من الأسباب الرئيسية في هذه المسيرة المذهلة حيث سجل 11 هدفاً في آخر 12 مباراة بالدوري.

ويظهر المبدع جندوجان بشكل أفضل كثيراً من أدائه بشكل مهتز قبل هذا الموسم، ويساعد مستواه الحالي سيتي في عدم التأثر بشكل سلبي بغياب أبرز لاعبي خط الوسط كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

واقترب فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي لم يملك ثقة سيتي، من التسجيل بواسطة ركلة حرة نفذها هاري كين وارتدت من العارضة.

لكن سيتي افتتح بعدها التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء نفذها رودري بعد خطأ من بيير-إيميل هويبرج ضد جندوجان.

واعتبر مورينيو أن جندوجان تعرض لاحتكاك بسيط، ووصف الخطأ بأنه أسفر عن ركلة جزاء حديثة، لكن بعد هذا الهدف، فرض سيتي سيطرته التامة ولم يكن بوسع توتنهام الرد بالشكل المناسب، وتأثر بالافتقار للصلابة الدفاعية أو حتى للشراسة الهجومية.

وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد خمس دقائق من الاستراحة، حيث سدد جندوجان في مرمى الحارس لوريس بعد مجهود من رحيم سترلينج.

وأكمل لاعب وسط بروسيا دورتموند السابق، الذي شغل مركزاً متقدماً، الأهداف بعد أن تلقى تمريرة الحارس إيدرسون وراوغ المدافع دافينسون سانشيز بشكل رائع ثم سجل بهدوء داخل المرمى.

ويحتل توتنهام المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه إلى دوري الأبطال، ويعتقد مورينيو أن أداء فريقه تأثر بخوض مباراة مرهقة انتهت بالخسارة 5-4 أمام إيفرتون عقب اللجوء إلى وقت إضافي في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الأسبوع الماضي.

وقال مورينيو: فريق منتعش ضد فريق يشعر بإرهاق شديد، لكننا بدأنا المباراة بشكل رائع. سيطرنا على اللعب وسددنا في القائم ولو تقدمنا 1-صفر لحصلنا على دفعة مهمة خلال شعورنا بالإرهاق. وبعد ذلك حصل المنافس على واحدة من الركلات الحديثة. أنا أصفها بركلات الجزاء الحديثة وأصبحنا في موقف مختلف.

وأضاف : أنا سعيد جداً بسلوك اللاعبين. أملك لاعبين خاضوا ساعتين من اللعب منذ أيام وبذلوا قصارى جهدهم. أملك لاعبين في موقف صعب داخل الملعب، لكنهم تحلوا بالشجاعة.

