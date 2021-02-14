ميادين الرماية بالخضيرة تحتضن النسخة الـ39 من بطولة الشرطة للرماية

تنطلق الاثنين بطولة الشرطة للرماية في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية بميادين الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، وذلك برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،

وتستمر فعاليات البطولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث تأتي هذه النسخة وسط تحوطات وإجراءات صحية عالية تهدف لضمان صحة الضيوف والمشاركين والفرق الفنية المشرفة على التنظيم ووقايتهم من التعرض لفيروس كوفيد -19، ويشارك فيها 11 فريقاً يمثلون مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة.

ويشتمل جدول البطولة على العديد من السيناريوهات التخصصية الخاصة بمسابقات الرماية، تتضمن مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئة (الرجال، والسيدات، والضباط)، ومسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئة (الرجال، والسيدات)، ومسابقة تحدي السرعة، بالإضافة لمسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية لفئة الرجال والسيدات.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن اتحاد الشرطة الرياضي لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة الشرطية ودعم الرياضيين بما يتناسب والطموحات التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي بالدولة ودعم المنتخبات الوطنية بنخب من اللاعبين الذين يحققون نتائج إيجابية وبطولات نفخر بها جميعاً، حيث يوجد العديد من العناصر الشرطية التي حققت إنجازات في مسابقات الرماية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة المنظمة: «تنظيم هذه البطولة من قبل اتحاد الشرطة الرياضي وإعدادها وإخراجها بصورة تواكب التقدم الكبير الذي أحرزته وزارة الداخلية وأجهزتها وإداراتها في مختلف المجالات، إنما يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التواصل والتجمعات الرياضية والتي لها أبرز الأثر في تبادل الخبرات وصقل وتطوير إمكانيات منتسبي الوزارة، ومستوى مهاراتهم الميدانية، وقدراتهم الفردية والجماعية، وتعزيز التنافسية، والعمل بروح الفريق، وضمان الاستعداد والجاهزية، وغيرها من الأهداف المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية».

وأضاف العميد العثمني: «النجاح الكبير لهذه البطولة على مدى أربعة عقود من الزمن ونتائجها المثمرة والإيجابية، والإشادة والتقدير الذي تحظى به على كافة المستويات، إنما يؤكد على أنها تسير على الطريق الصحيح، وبخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز، الأمر الذي يحتّم علينا مضاعفة الجهود للارتقاء الدائم بمستوى الأداء وإنجاح هذه الدورة من البطولة».

