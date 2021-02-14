أُنس جابر تستعد للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021

تستعد أيقونة التنس العربية، أُنس جابر والتي ألهمت العديد من النساء في العالم العربي إلى المشاركة في بطولة سوق الحرة للتنس 2021 التي تقام خلال الفترة ما بين 7 و20 مارس 2021 على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وكانت اللاعبة التونسية قد اكتسبت شهرتها العالمية في العام 2011 عندما توّجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» للناشئات، ويعد هذا التتويج لها إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على الصعيد العربي والإفريقي، كونها أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بلقب عالمي، وما جعل من هذا الفوز استثنائياً أيضاً هو خروجها قبل البطولة بوقت قصير من عملية جراحية في معصمها الأيسر، ومنذ تتويجها، تم تصنيف جابر كشخصية مميزة ذات حياة مهنية ناجحة من خلال التفاني والتصميم والطموح في مسيرتها الرياضية.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تتمتع جابر بسجل حافل من الإنجازات والذي بدأنا بمتابعته منذ بداية مسيرتها المهنية، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية من بطولة سوق دبي الحرة لفئة السيدات مستوى التقدم الواضح لتصبح واحدة من أهم اللاعبات المشاركات في البطولة وتؤكد مكانتها كخصم ينافس على أعلى المستويات، ونرحب بعودتها مجدداً إلى دبي ونتمنى لها النجاح والتوفيق».

واستطاعت جابر في العام 2018 خلال مشاركتها في بطولة كأس الكرملين التغلب على حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة سلون ستيفنز، لتكون أول لاعبة تونسية تصل إلى نهائيات بطولات اتحاد التنس النسائي، إلا أنها خسرت أمام الروسية داريا كاساتكينا بواقع مجموعتين مقابل واحدة، وفي العام 2019، وصلت جابر إلى نصف نهائي بطولة إيستبورن إلا أنها انسحبت بسبب إصابة في كاحلها وحصلت على لقب أفضل رياضية عربية لعام 2019 من قبل جمعية «لندن العربية».

شهد الموسم الماضي إضافة علامة فارقة أخرى في مسيرتها المهنية في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث أصبحت أول لاعبة عربية تصل إلى ربع نهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، كما وصلت تألقها بفارق نقطة فقط أمام المصنفة الثانية على العالم سيمونا هاليب في الجولة الثانية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إلا أن اللاعبة الرومانية استطاعت انتزاع اللقب منها. وبشجاعة، واصلت جابر هزيمة المصنفة الثالثة عالمياً كارولينا بليسكوفا في الدوحة.

وتطمح أنس جابر إلى أن تكون مصدر إلهام للشابات العربيات، وتشجعهنّ على السير على خطاها، حيث قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال بطولة أمريكا المفتوحة: «لطالما تجسد حلمي في رؤية المزيد من اللاعبات العربيات يلعبن في البطولات الدولية وهو برأيي ليس بالأمر صعب المنال، خاصة وأن جيل الشباب العربي يمتلك طموحاً عالياً، فعلى سبيل المثال هنالك العديد من المواهب الشابة الواعدة في تونس والتي أسعى إلى مشاركتهم خبرتي وإلهامهم نحو الطريق إلى العالمية وعدم التعثر بالأخطاء التي ارتكبتها».

وتشعر جابر بأنها جاهزة أكثر من أي وقت مضى مع بداية موسم العام 2021، حيث إن وصولها مرتين إلى دور الربع النهائي خلال نهاية العام الماضي لم يكن كافياً لها، والذي مكنها من أن تصبح على قائمة أفضل 30 لاعبة ولأول مرة في مسيرتها المهنية.

وأضافت جابر: «إن هدفي لهذا العام يكمن في الحصول على المزيد من الألقاب وليس فقط تلك عند أدوار الربع النهائية، كما أطمح لأن أكون على قائمة أفضل عشرة لاعبات على مستوى العالم، لقد بذلت الكثير من الجهد لأصل إلى ما أنا عليه الآن وسأواصل السير في هذا الدرب لتحقيق طموحي وإحراز المزيد من الانتصارات».

وأكدت جابر أنها مستعدة لخوض المنافسات مع اللاعبات اللاتي يعرفن مستوى أدائها وما تطمح إلى تحقيقه، كما ستعمل على الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها خلال العام الماضي للمضي قدماً خلال موسم 2021.

وقال صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «على الرغم من أنه لم يحالفها الحظ في الموسمين الماضيين لمواجهة حاملة لقلب البطولة مرتين إيلينا سفيتولينا أو اللاعبة سيمونا هاليب، إلا أنها أثبتت قدرتها في مواجهة أهم اللاعبات ونحن نتطلع بشغف لمعرفة مدى تقدمها هنا خلال الشهر المقبل».

وبانتظار أنس جابر أسبوع حافل يتميز بمواجهة المصنفة الرقم واحد عالمياً آشلي بارتي بالإضافة إلى حاملة اللقب سيمونا هاليب وبطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020 صوفيا كينين وتقريباً كل اللاعبات المصنفات في قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم.

وتبدأ منافسات البطولة مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، والتي تنطلق خلال الفترة من 7 وحتى 13 مارس، يليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.