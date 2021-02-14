ثورة غضب من طارق حامد في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أشرف قاسم، المشرف على الكرة فى نادي الزمالك، قام بالتواصل مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، من أجل تهدئة غضب اللاعب.

ونقل موقع "مبتدا" عن مصادر له قولها إن طارق حامد أبدى غضبه الشديد، وذلك بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة، التي كان اتفق عليها مع إدارة القلعة البيضاء مؤخراً.

وأضافت المصادر أن الجهاز الفني يحاول احتواء غضب اللاعب، لتجنب تأثر مستواه الفني خاصة أنه يعتبر من العناصر المهمة والأساسية مع الفريق.

وتأتى أزمة حامد مع إدارة الزمالك، في ظل تمسك المجلس بخصم قيمة الضرائب من عقد اللاعب، في الوقت الذي كان قد حصل خلاله اللاعب على وعد من المجلس السابق، برئاسة مرتضى منصور، بعدم حساب ذلك.